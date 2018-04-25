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الوطن

حكومة ليبيا المؤقتة تستنفر مستشفياتها تحسبا لاقتحام "درنة"

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
حكومة ليبيا المؤقتة تستنفر مستشفياتها تحسبا لاقتحام "درنة"

عبدالله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة حالة الاستنفار بمستشفياتها، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي، وسط استعدادت عسكرية من قبل قوات الجيش الليبي لاقتحام مدينة "درنة" الخاضعة لسيطرة تنظيمات مسلحة تصنف إرهابية.

وعقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس، نوري الورفلي، اجتماعا مع مدراء المستشفيات العامة والقروية بالمدن والقري والبلديات المحيطة بمدينة درنة، أمس حول رفع درجة التأهب في المستشفيات تحسبا لأي طارئ.

وشارك في هذا الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفي سوسة، مدير إدارة المستشفيات بالوزارة الدكتور، عمر سالم ورئيس غرفة الإسعاف والطواري بديوان وزارة الصحة إبراهيم اليتيمي، وطاهر عثمان.

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