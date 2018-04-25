تسجيل الدخول

الوطن

تشييع جثمان البطش في كوالالمبور استعدادا لنقله إلى غزة

منذ 8 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
تشييع جثمان البطش في كوالالمبور استعدادا لنقله إلى غزة

فادي البطش

شيع جثمان العالم الفلسطيني في مجال الطاقة فادي البطش الذي قتل السبت في كوالالمبور برصاص مجهولين، في شوارع العاصمة الماليزية وهتف المشيعون بعبارة "الله اكبر" متهمين اسرائيل بقتله.

ومن المقرر نقل جثمان البطش جوا الى مصر وبعد ذلك الى قطاع غزة لدفنه هناك.

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أعلنت السبت اغتيال أحد ناشطيها في كوالالمبور، بينما اتهمت عائلته جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد بقتله.

وأعلنت السلطات الماليزية ان فادي محمد البطش (35 عاما) قتل برصاص شخصين يشتبه بارتباطهما بوكالة استخبارات اجنبية اطلقا النار عليه خلال توجهه لاداء صلاة الفجر.

وشارك مئات المشيعين في الجنازة التي عبرت شوارع العاصمة الماليزية، وغطي الجثمان الذي كان ينقل على عربة بالعلم الفلسطيني، وحمل المشيعون لافتات عليها صورة البطش وهتفوا "الله اكبر".

ونقل الجثمان الى المسجد حيث أديت عليه صلاة الجنازة بمشاركة 500 شخص.

وقال رئيس المنظمة الثقافية الفلسطينية مسلم عمران "لقد شعر كل فلسطيني سمع بالاغتيال بالحزن والصدمة .. وهذه الجريمة في رأيي تعكس طبيعة الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب الجرائم والمجازر ليس فقط في فلسطين ولكن في باقي ارجاء العالم".

وفي وقت سابق الاربعاء قالت الشرطة الماليزية انها تعتقد ان المسلحين اللذين يشتبه بتنفيذهما الهجوم لا يزالان في البلاد، ونشرت صورة لاحدهما.

ويعتقد ان الرجلين دخلا ماليزيا في يناير، ولا تزال جنسيتهما مجهولة.

وعثر على الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم الثلاثاء في منطقة غير بعيدة عن موقع اغتيال البطش وتمكنت الشرطة من رصد احد المسلحين الذي قالت الشرطة ان شعره اسود ويضع نظارات وله لحية صغيرة.

أخبار متعلقة

الشرطة الماليزية تنشر صورتين لمشتبهين باغتيال فادي البطش

الشرطة الماليزية تنشر صورتين لمشتبهين باغتيال فادي البطش
سفارة فلسطين بالقاهرة: العمل جار لإدخال جثمان الشهيد البطش إلى غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: العمل جار لإدخال جثمان الشهيد البطش إلى غزة
العثور على دراجة نارية يشتبه باستخدامها في اغتيال البطش بماليزيا

العثور على دراجة نارية يشتبه باستخدامها في اغتيال البطش بماليزيا
والد الشهيد فادي البطش: "ابني لا علاقة له بحماس"

والد الشهيد فادي البطش: "ابني لا علاقة له بحماس"

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

أشرف حسني: ورشة كتابة "مسرح مصر" تبدأ عملها.. والبروفات منتصف رمضان

أشرف حسني: ورشة كتابة "مسرح مصر" تبدأ عملها.. والبروفات منتصف رمضان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق

الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق

النيابة تتحفظ على 4 طن لحوم ودواجن في "أوسيم"

النيابة تتحفظ على 4 طن لحوم ودواجن في "أوسيم"

الجيش الليبي ينفي مشاركته في أي لقاءات سياسية بالمغرب

الجيش الليبي ينفي مشاركته في أي لقاءات سياسية بالمغرب

ضبط 10 أطنان مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بالموسكي

ضبط 10 أطنان مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بالموسكي

اختيارات الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل