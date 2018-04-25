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الوطن

متحدث الجيش الليبي من القاهرة: غدا مفاجأة للشعب في حربه ضد الإرهاب

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
متحدث الجيش الليبي من القاهرة: غدا مفاجأة للشعب في حربه ضد الإرهاب

أحمد المسماري المتحدث بإسم الجيش الليبي

أعلن العميد أحمد المسماري المتحدث بإسم الجيش الليبي عن مفاجأة غدًا من الجيش الليبي لشعب ليبيا في حربه ضد الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "إكسترا نيوز" على هامش زياته للقاهرة بصحبة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، أن الجيش الليبي يستعد للمرحلة الأخيرة من معركة تطهير درنة من الارهاب.

وهاجم المسماري جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وتركيا، مؤكدًا أن يوم غدًا سيكون يوم سقوط هولاء في ليبيا.

وأتهم المتحدث باسم الجيش الليبي تركيا بإحتضان غرف عمليات التنظيمات الإرهابية على أراضيها بدعم قطري.

ولفت المسماري، إلى أنه هناك ضغط إعلامي على معركة تحرير درنة لتظهر كأنها ضد ثوار ليبيا مشددًا على أنها ضد عناصر القاعدة وفلول داعش في ليبيا.

ورفض المسماري الإفصاح عن أي معلومة بخصوص المفاجاة التي وعد بتفجيرها غدًا مؤكد أنها ستكون مفاجأة كبيرة.

 

 

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