تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| مستشار بـ"قضايا الدولة" يحصل على الدكتوراه بامتياز

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
بالصور| مستشار بـ"قضايا الدولة" يحصل على الدكتوراه بامتياز

المستشار أمين إبراهيم بين اعضاء لجنة المناقشة

حصل المستشار أمين إبراهيم عبد الحليم، وكيل هيئة قضايا الدولة، على درجة الدكتوراه بامتياز، وتبادل الرسالة المقدمة منه مع الجامعات المصرية.

حملت الرسالة المقدمة من إبراهيم، عنوان "آثار الدعوى الجنائية أمام قاضي الإلغاء"، وناقشها بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ووجه نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة وجميع المستشارين أعضاء مجلس الإدارة، للمستشار الدكتور أمين إبراهيم عبدالحليم خالص التهنئة لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون بامتياز.

وتمنى أعضاء مجلس إدارة النادي له دوام التقدم والتوفيق والنجاح.

وأكد المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي، أن معظم مستشاري قضايا الدولة يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في القانون.

وحرص المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أمين عبد الرحيم، وعدد من أعضاء الهيئة على حضور مناقشة الرسالة.

أشرف على الرسالة لدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذي ترأس لجنة المناقشة، والتي ضمت في عضويتها الدكتور شريف سيد كامل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة.

 

 

أخبار متعلقة
رئيس هيئة قضايا الدولة يقيم أبحاث المتقدمين لمسابقة "وقف الفنجري"

رئيس هيئة قضايا الدولة يقيم أبحاث المتقدمين لمسابقة "وقف الفنجري"
"الإدارية العليا" ترفض طعن "قضايا الدولة" وتسمح لحفيد "مبارك" بالسفر

"الإدارية العليا" ترفض طعن "قضايا الدولة" وتسمح لحفيد "مبارك" بالسفر
نادي قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

نادي قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
رئيس "قضايا الدولة" يفتتح دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بالإسكندرية

رئيس "قضايا الدولة" يفتتح دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بالإسكندرية
رئيس "قضايا الدولة" يفتتح دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بالإسكندرية غدا

رئيس "قضايا الدولة" يفتتح دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بالإسكندرية غدا
مجلس إدارة "قضايا الدولة" يهنئ هشام مصطفى برئاسة نادي بني سويف

مجلس إدارة "قضايا الدولة" يهنئ هشام مصطفى برئاسة نادي بني سويف
رئيس قضايا الدولة يؤسس قسم للهيئة لمتابعة القضايا بمحاكم قنا

رئيس قضايا الدولة يؤسس قسم للهيئة لمتابعة القضايا بمحاكم قنا

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

الإمارات وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة

الإمارات وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة

رئيس الأركان البحريني وقائد الصاعقة المصرية يستعرضان علاقات التعاون

رئيس الأركان البحريني وقائد الصاعقة المصرية يستعرضان علاقات التعاون

"الحريري" يطلق تطبيقا لتحميل صور "السلفي" مع مناصريه قبل الانتخابات

"الحريري" يطلق تطبيقا لتحميل صور "السلفي" مع مناصريه قبل الانتخابات

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

اختيارات الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل