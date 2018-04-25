بالصور| مستشار بـ"قضايا الدولة" يحصل على الدكتوراه بامتياز

حصل المستشار أمين إبراهيم عبد الحليم، وكيل هيئة قضايا الدولة، على درجة الدكتوراه بامتياز، وتبادل الرسالة المقدمة منه مع الجامعات المصرية.

حملت الرسالة المقدمة من إبراهيم، عنوان "آثار الدعوى الجنائية أمام قاضي الإلغاء"، وناقشها بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ووجه نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة وجميع المستشارين أعضاء مجلس الإدارة، للمستشار الدكتور أمين إبراهيم عبدالحليم خالص التهنئة لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون بامتياز.

وتمنى أعضاء مجلس إدارة النادي له دوام التقدم والتوفيق والنجاح.

وأكد المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي، أن معظم مستشاري قضايا الدولة يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في القانون.

وحرص المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أمين عبد الرحيم، وعدد من أعضاء الهيئة على حضور مناقشة الرسالة.

أشرف على الرسالة لدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذي ترأس لجنة المناقشة، والتي ضمت في عضويتها الدكتور شريف سيد كامل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة.