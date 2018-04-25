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الوطن

أبوسنة: سنطعن على قرار حفظ التحقيق في"مخالفات الانتخابات"

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى ومريم الخطري
أبوسنة: سنطعن على قرار حفظ التحقيق في"مخالفات الانتخابات"

اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة

قال اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة إنه والأعضاء الـ9 بمجلس النقابة القديم سيقدمون تظلما ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق في المحضر الإداري المقدم ضد نتيجة انتخابات الجولة الأولى للنقابة التي أجريت فبراير الماضي وأسفرت عن الإعادة بينه وبين منافسه محمد عبد الغني.

وأوضح أبو سنة في تصريح لـ"الوطن" أنه سيتم إرفاق أدلة جديدة في التظلم لفتح التحقيق فيما اعتبره "مخالفات شابت العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى".

واتهم أبو سنة، هيئة مكتب مجلس النقابة العامة السابق ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعدم تنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذي يبقيه ومجلسه القديم في مواقعهم لحين بت النيابة في المحضر الإداري، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تسلم صيغة الحكم وأجرت جولة الإعادة التي أسفرت عن فوزه، وأن مجلس النقابة الحالي هو من نفذ الحكم.

وشدد أبو سنة على أن الحكم هو عنوان الحقيقة وأنه سينفذ أي حكم نهائي يصدر في القضية أيا كان، لافتا إلى أن الهدف الأسمى هو مصلحة المهندسين وليس مصالح شخصية على حد قوله.

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