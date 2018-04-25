بريطانيا: نجهِّز مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات تجاه إيران

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء، على إجراءات تجاه إيران، وذلك في خطوة لدعم مساعي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا على كيفية التعامل مع العديد من التحديات من قبل إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك، الأمور التي اقترح الرئيس ماكرون أن تشملها صفقة جديدة محتملة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفي ذات الوقت، دافع المتحدث، عن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن "الصفقة النووية كانت نتيجة لـ13 سنة من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، وهي سارية المفعول".

وتابع: "وفي الوقت ذاته، نحن نعترف بأن هناك أمورا لا تشملها، ولكن يجب معالجتها، بما فيها الصواريخ الباليستية، وماذا سيحدث بعد انتهاء سريان الصفقة، ونشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار بالمنطقة".