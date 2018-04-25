تسجيل الدخول

الوطن

بريطانيا: نجهِّز مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات تجاه إيران

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
بريطانيا: نجهِّز مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات تجاه إيران

صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء، على إجراءات تجاه إيران، وذلك في خطوة لدعم مساعي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا على كيفية التعامل مع العديد من التحديات من قبل إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك، الأمور التي اقترح الرئيس ماكرون أن تشملها صفقة جديدة محتملة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفي ذات الوقت، دافع المتحدث، عن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن "الصفقة النووية كانت نتيجة لـ13 سنة من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، وهي سارية المفعول".

وتابع: "وفي الوقت ذاته، نحن نعترف بأن هناك أمورا لا تشملها، ولكن يجب معالجتها، بما فيها الصواريخ الباليستية، وماذا سيحدث بعد انتهاء سريان الصفقة، ونشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار بالمنطقة".

أخبار متعلقة

روسيا والصين تتعهدان بحماية الاتفاق النووي الإيراني

روسيا والصين تتعهدان بحماية الاتفاق النووي الإيراني
وزير خارجية إيران عن الاتفاق النووي: "كل شيء أو لا شيء"

وزير خارجية إيران عن الاتفاق النووي: "كل شيء أو لا شيء"
روحاني: نملك ردود فعل "غير متوقعة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

روحاني: نملك ردود فعل "غير متوقعة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي
روسيا: فشل الاتفاق النووي الإيراني قد يؤثر على الاتفاقات مع بيونج يانج

روسيا: فشل الاتفاق النووي الإيراني قد يؤثر على الاتفاقات مع بيونج يانج
إيران: أوروبا يجب ألا تدفع "فدية" لترامب بشأن الاتفاق النووي

إيران: أوروبا يجب ألا تدفع "فدية" لترامب بشأن الاتفاق النووي
ترامب لـ"ماكرون": الاتفاق النووي الإيراني "كارثة"

ترامب لـ"ماكرون": الاتفاق النووي الإيراني "كارثة"

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الزهراء تمهيدا لافتتاحه الجمعة

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الزهراء تمهيدا لافتتاحه الجمعة

الإنشاد في أوبرا الإسكندرية احتفالا بـ"ليلة النصف من شعبان"

الإنشاد في أوبرا الإسكندرية احتفالا بـ"ليلة النصف من شعبان"

رئيس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند

رئيس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند

هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

مصر والبحرين تختتمان تمرينا عسكريا في المنامة

مصر والبحرين تختتمان تمرينا عسكريا في المنامة

اختيارات الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

الأكثر قراءة

عاجل