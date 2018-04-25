الصين تستورد 3.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال

استوردت الصين 3.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في مارس بزيادة 64.2 في المئة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك.

وبلغ إجمالي الغاز الطبيعي المسال المستورد في الربع الأول من هذا العام 12.38 مليون طن، بزيادة 59.1 في المئة على أساس سنوي.

وتجاوزت الصين كوريا الجنوبية لتصبح ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2017، وفقا لـ "آي إتش إس ماركيت"، شركة معلومات سوقية عالمية.

ازدادت الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية للاستهلاك المحلي المتزايد له، والذي تأثر بالسياسات البيئية لاستبدال توليد الكهرباء بالفحم.