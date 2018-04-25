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الوطن

"السراج" يطلع على آخر نتائج اجتماعات القاهرة لتوحيد العسكريين الليبيين

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
"السراج" يطلع على آخر نتائج اجتماعات القاهرة لتوحيد العسكريين الليبيين

السراج

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء اللجنة المكلفة للمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية اللواء علي عبدالجليل واللواء سالم جحا والعقيد عبدالباسط شريعة، والتي تقودها القاهرة.

اللجنة عرضت خلال الإجتماع  بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي نتائج الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية والأشواط المقطوعة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا الجديدة والاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية القضايا التي تهم بناء هذه المؤسسة.

ومن جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة وما تم احرازه من تقدم، مؤكدا على ضرورة بناء المؤسسة العسكرية على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وصون كرامة وحقوق جميع مواطنيه، وفق ما نقل موقع "المرصد" الليبي.

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