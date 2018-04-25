بالصور| وضع اللمسات الجمالية لقصر ثقافة شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه

أكد الدكتور حمد شعيب، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، موضحا أنه جارٍ وضع اللمسات الجمالية النهائية، تمهيدا لافتتاحه، بحضور المحافظ اللواء خالد فوده، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأضاف شعيب، في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء، أنه تم تشييد مسرح كبير على أعلى مستوى، وتجهيزه بكافة الإمكانيات ليكون منارة ثقافية، ومنبرا لاستقبال المهرجانات الثقافية التي ستنظم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بالقصر، تضمنت أيضا "رصف وتجميل ميدان القصر، وبناء مسرح، وأماكن دخول المشاهدين، واستراحة لكبار الشخصيات، ودورات مياه، وغرف تبديل الملابس، ورصف الطريق أمامه، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه.

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