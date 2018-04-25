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الوطن

الأمطار تصيب مخزون "بنك الطعام" بالتجمع.. والأهالي تتوجه للمساعدة

منذ 17 دقيقة
كتب: سمر صالح
الأمطار تصيب مخزون "بنك الطعام" بالتجمع.. والأهالي تتوجه للمساعدة

مخزون بنك الطعام

تداول سكان القاهرة الجديدة صورا عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توضح تعرض كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية التابعة لمؤسسة بنك الطعام المصري بالتجمع الثالث للغرق بسبب مياه الأمطار، حسبما جاء في الصور.

وتوجه عدد من الأهالي المتطوعين من سكان المناطق المجاورة لبنك الطعام لإنقاذ الكراتين التي كانت متواجدة أمام المقر، وبالتواصل مع أحد سكان القاهرة الجديدة والمشارك في عملية الإنقاذ، لتوضيح حقيقة الصور المتداولة تبين أن الكراتين كانت أمام المقر استعدادا لتحميلها على السيارات القادمة لنقلها إلى أماكن التوزيع المحددة لها بالجمهورية ما تسبب في تعرضها للغرق بفعل الأمطار.

ويقول محمد السيد، أحد سكان التجمع وشاهد على الواقعة، أنه قبل نزول الأمطار قام العاملون ببنك الطعام بنقل كميات كبيرة جدا من الكراتين أمام المبنى في انتظار نقلها وفوجئوا بنزول الأمطار بكثافة شديدة في دقائق قليلة ما تسبب في تعرض الكرتونة الخارجية للتلف ولكن المواد الغذائية سليمة بالداخل كما تبين بعد ذلك أثناء نقلها داخل المقر مرة آخرى.

 

وأطلق أحد الأفراد المتواجدين في مقر بنك الطعام نداءً عبر صفحته على موقع فيس بوك يطالب الشباب بالنزول للمساعدة في نقل الكراتين معهم وحسب حديث السيد لـ"الوطن" توجه الأهالي لمساعدتهم وأخرجوا المواد الغذائية من الكراتين وقاموا بفصل السلع عن بعضها تمهيدا لإعادة تغليفها في كراتين جديدة.

وأصدرت مؤسسة بنك الطعام المصري بيانا عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن الواقعة أكدت خلاله أن مخزون الطعام بمقر التجمع الثالث جاف وسليم وليس به تلفيات تعيق العمل، وحدث تلف بسيط لعدد محدود من الكراتين التي كانت تجهز للتسليم.

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