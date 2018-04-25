رئيس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند

أكد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني، أهمية التنسيق والتعاون البرلماني الآسيوي لدعم مجالات التنمية الشاملة، وتعزيز العلاقات الآسيوية في ظل التحديات الاقتصادية، وضرورة توحيد الموقف البرلماني الآسيوي لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والعنف.

وقال الملا، خلال لقائه اليوم وفد مجلس النواب بجمهورية الهند، بحضور النائب أحمد قراطة، إن مملكة البحرين تحرص كل الحرص، وضمن سياستها الخارجية الحكيمة، ودعما لدور الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة في القارة الآسيوية، معربا عن تقديره لموقف الهند المتضامن مع مملكة البحرين وأمنها، مؤكدا موقف البحرين الداعم للهند في مواجهة الإرهاب.

واشاد رئيس مجلس النواب بما يلقاه المقيمين والعمال من جمهورية الهند في مملكة البحرين، من دعم ورعاية، ووفقا للقانون والثقافة المجتمعية البحرينية الأصيلة، وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، مثمنا معاليه موقف الهند في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف عند عرض تقرير مملكة البحرين بمشروع تصريح العمل المرن في مملكة البحرين.

وأكد عمق العلاقات البحرينية الهندية التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، والسعي لتعزيز التعاون البرلماني على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، متمنيا أن تحقق زيارة الوفد الهندي، الدعم البرلماني للتعاون الاقتصادي المشترك في القطاع العام والقطاع الخاص.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد البرلماني الهندي عن إعجاب وتقدير جمهورية الهند لما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية ومسيرة ديمقراطية بقيادة الملك البحريني، مشيرين الى أن الهند، حكومة وبرلمانا وشعبا، تعتز بعلاقاتها الطيبة والمتميزة مع مملكة البحرين، وفي الإجراءات العمالية والسياحية الحضارية والقانونية والإنسانية الرفيعة، وأن المجتمع البحريني المتسامح والمتعايش يشجع على كون البحرين مقصد للسياحة والعمل والاستثمار للجميع.