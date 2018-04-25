شاهد بث مباشر مباراة الريال والبايرن اليوم الأربعاء 25/4/2018

تقدم "الوطن" لقرائها بثا مباشرا لمباراة فريقي ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام الليلة في تمام الساعة 08:45، مساء على ملعب أليانز آرينا.

((معلومات عن المباراة))

الملعب: أليانز آرينا

الحكم: الهولندى بيورن كيبيرس

الموعد: 8:45 توقيت القاهرة

مواجهات مباشرة: 24

فوز بايرن ميونيخ: 11

فوز ريال مدريد: 11

التعادل: 2

أهداف بايرن ميونيخ: 36

أهداف ريال مدريد: 37

ألقاب بايرن ميونيخ فى دورى الأبطال: 5

ألقاب ريال مدريد فى دورى الأبطال: 12

هدّاف المواجهات المباشرة: كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 9 أهداف

((سجل بايرن ميونيخ ضد الفرق الأسبانية))

التقى بايرن ميونيخ مع 8 فرق إسبانية وهم ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، فياريال، إشبيلية، ديبورتيفو لاكورونيا، خيتافى، وبلغت عدد المباريات 57 مباراة حقق الفوز فى 27 منها، وخسر 18 وتعادل فى 12 مواجهة ضد الفرق الإسبانية.

مواجهات: 57

فوز: 27

التعادل: 12

الخسارة: 18

((سجل ريال مدريد ضد الفرق الألمانية))

واجه ريال مدريد 13 ناديا من ألمانيا عبر تاريخ مشاركاته الاوروبية، واكثر 5 أندية ألمانية واجهها الفريق الملكى هم: بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، شالكه، بوروسيا مونشنجلادباخ، وبلغ مجموع المواجهات 68 مباراة، حقق الريال الانتصار فى 33 منها، وتعادل فى 12 مباراة، وسقط الـ«مرينجى» فى فخ الهزيمة 23 مرة.

مواجهات: 68

فوز: 33

التعادل: 12

الخسارة: 23