تسجيل الدخول

الوطن

شاهد بث مباشر مباراة الريال والبايرن اليوم الأربعاء 25/4/2018

منذ 8 دقيقة
كتب: الوطن
شاهد بث مباشر مباراة الريال والبايرن اليوم الأربعاء 25/4/2018

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تقدم "الوطن" لقرائها بثا مباشرا لمباراة فريقي ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام الليلة في تمام الساعة 08:45، مساء على ملعب أليانز آرينا.

((معلومات عن المباراة))

الملعب: أليانز آرينا

الحكم: الهولندى بيورن كيبيرس

الموعد: 8:45 توقيت القاهرة

مواجهات مباشرة: 24

فوز بايرن ميونيخ: 11

فوز ريال مدريد: 11

التعادل: 2

أهداف بايرن ميونيخ: 36

أهداف ريال مدريد: 37

ألقاب بايرن ميونيخ فى دورى الأبطال: 5

ألقاب ريال مدريد فى دورى الأبطال: 12

هدّاف المواجهات المباشرة: كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 9 أهداف

 

((سجل بايرن ميونيخ ضد الفرق الأسبانية))

التقى بايرن ميونيخ مع 8 فرق إسبانية وهم ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، فياريال، إشبيلية، ديبورتيفو لاكورونيا، خيتافى، وبلغت عدد المباريات 57 مباراة حقق الفوز فى 27 منها، وخسر 18 وتعادل فى 12 مواجهة ضد الفرق الإسبانية.

مواجهات: 57

فوز: 27

التعادل: 12

الخسارة: 18

((سجل ريال مدريد ضد الفرق الألمانية))

واجه ريال مدريد 13 ناديا من ألمانيا عبر تاريخ مشاركاته الاوروبية، واكثر 5 أندية ألمانية واجهها الفريق الملكى هم: بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، شالكه، بوروسيا مونشنجلادباخ، وبلغ مجموع المواجهات 68 مباراة، حقق الريال الانتصار فى 33 منها، وتعادل فى 12 مباراة، وسقط الـ«مرينجى» فى فخ الهزيمة 23 مرة.

مواجهات: 68

فوز: 33

التعادل: 12

الخسارة: 23

 

أخبار متعلقة

شاهد.. بث مباشر| لقرعة البطولة العربية

شاهد.. بث مباشر| لقرعة البطولة العربية
شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وروما.. صلاح أساسيا

شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وروما.. صلاح أساسيا
بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال
مشاهدة بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم 25 أبريل

مشاهدة بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم 25 أبريل

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

الإنشاد في أوبرا الإسكندرية احتفالا بـ"ليلة النصف من شعبان"

الإنشاد في أوبرا الإسكندرية احتفالا بـ"ليلة النصف من شعبان"

رئيس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند

رئيس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الهند

هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

مصر والبحرين تختتمان تمرينا عسكريا في المنامة

مصر والبحرين تختتمان تمرينا عسكريا في المنامة

نادين عن "صعيدي في الجامعة الأمريكية": "قلب بجد واتجوزت عمدة في الآخر"

نادين عن "صعيدي في الجامعة الأمريكية": "قلب بجد واتجوزت عمدة في الآخر"

اختيارات الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

الأكثر قراءة

عاجل