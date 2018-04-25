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الوطن

"المصريين الأحرار" يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء

منذ 43 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"المصريين الأحرار" يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء

وزير الدفاع

أرسل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة للفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء.

واستهل رئيس الحزب، البرقية، بقوله: "الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحرب تحية طيبة وبعد،، نتقدم لسيادتكم بالتهنئة ولكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بالعيد السادس والثلاثين لاستعادة وتحرير أرض الفيروز سيناء الطاهرة بأيدي ودماء أبنائنا وأخواتنا رجال القوات المسلحة البواسل".

وتابع: "ونوجه تحية إجلال لشهدائنا من أبناء القوات المسلحة الذين يقدمون التضحيات حفاظًا على أمن وسلامة البلاد أرضا وشعبًا".

وأكد "خليل" في بيان صادر عن الحزب، اليوم، ثقتهم وتأييدهم الكاملة لأبطال مصر، من قوات إنفاذ القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة في عملية سيناء 2018، لتطهير أرضنا الطاهرة من براثن الإرهاب الأسود، داعين الله بالتوفيق والسداد لها، "مصنع الرجال والأبطال"، الرافعين لرايه وعقيدة "النصر أو الشهادة" في حربها الضروس ضد قوة الشر، واثقين أننا لمنتصرون.

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