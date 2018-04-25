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الوطن

تريلر "أبوعمر المصري" لأحمد عز يتخطى المليون مشاهدة

منذ 30 دقيقة
كتب: خالد فرج
تريلر "أبوعمر المصري" لأحمد عز يتخطى المليون مشاهدة

أحمد عز

تجاوز عدد مشاهدي الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "أبوعمر المصري"، بطولة النجم أحمد عز، حاجز المليون مشاهدة، بعد طرحه بأيام قليلة عبر الصفحة الرسمية للمسلسل علي "فيسبوك" والقناة الرسمية للجهة المنتجة بموقع "يوتيوب".

وفي السياق ذاته، يواصل عز تصوير مشاهد مسلسله الجديد بمحافظة أسوان، ومن المقرر عودته إلي القاهرة، الجمعة، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية.

ويشارك في بطولة "أبوعمر المصري" أروي جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، فتحي عبدالوهاب، صبري فواز، منذر رياحنة، عباس أبوالحسن، أحمد العوضي، محمد سلام، سيناريو وحوار مريم نعوم، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج أحمد خالد موسي.

 

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