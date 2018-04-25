بعد التألق اللافت الكبير الذي أظهره اللاعب المصري محمد صلاح، أمس، خلال مباراة "ليفربول - روما" وبعد تداول صورة له بصحبة زوجته وابنته تساءل البعض عن نوع السيارات التي يمتلكها خلال الفترة الحالية، بعد إعجابهم بنجم الريدز.

ظهر صلاح أمس وفي أكثر من مناسبة أثناء قيادته لسيارة مرسيدس GLE63 كوبيه الشهيرة، وتعد واحدة من أهم إصدارات الشركة الألمانية العملاقة بالأسواق العالمية.

صنفت سيارة صلاح كأحد مركبات الـSUV وتتمتع بقدرة عالية وكفاءة رهيبة وتتكون من 8 سلندرات "V8" بسعة 5500 سي سي، ما يؤهلها لضخ قوة تصل لـ557 حصانا.

تمتلك السيارة أيضا عزم دوران بمقدار 700 نيوتن-متر، حتى تحقق معدلات تسارع يؤهلها للانتقال من الثبات للسير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ250 كيلومتر/ ساعة.