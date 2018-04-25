تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| تعرف إلى سيارة محمد صلاح الحالية

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد متولي
بالصور| تعرف إلى سيارة محمد صلاح الحالية

محمد صلاح وزوجته عقب المباراة

بعد التألق اللافت الكبير الذي أظهره اللاعب المصري محمد صلاح، أمس، خلال مباراة "ليفربول - روما" وبعد تداول صورة له بصحبة زوجته وابنته تساءل البعض عن نوع السيارات التي يمتلكها خلال الفترة الحالية، بعد إعجابهم بنجم الريدز.

ظهر صلاح أمس وفي أكثر من مناسبة أثناء قيادته لسيارة مرسيدس GLE63 كوبيه الشهيرة، وتعد واحدة من أهم إصدارات الشركة الألمانية العملاقة بالأسواق العالمية.

صنفت سيارة صلاح كأحد مركبات الـSUV وتتمتع بقدرة عالية وكفاءة رهيبة وتتكون من 8 سلندرات "V8" بسعة 5500 سي سي، ما يؤهلها لضخ قوة تصل لـ557 حصانا.

تمتلك السيارة أيضا عزم دوران بمقدار 700 نيوتن-متر، حتى تحقق معدلات تسارع يؤهلها للانتقال من الثبات للسير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ250 كيلومتر/ ساعة.

أخبار متعلقة

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول
إيهاب الخطيب: وجه محمد صلاح أصبح "براند عالمي"

إيهاب الخطيب: وجه محمد صلاح أصبح "براند عالمي"
لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه لاعبى روما

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه لاعبى روما
وزير الجيش الإسرائيلي: سوف اتصل برئيس الأركان للتعاقد مع محمد صلاح

وزير الجيش الإسرائيلي: سوف اتصل برئيس الأركان للتعاقد مع محمد صلاح
 "مكافحة الإدمان": محمد صلاح شارك تطوعا في حملة "أنت أقوى من المخدرات"

 "مكافحة الإدمان": محمد صلاح شارك تطوعا في حملة "أنت أقوى من المخدرات"
بالصور| محمد صلاح سبب جنون رموز ليفربول التاريخية

بالصور| محمد صلاح سبب جنون رموز ليفربول التاريخية
"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟
فودة يعقد مؤتمرا صحفيا مع الشركة الألمانية صاحبة أولى الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ

فودة يعقد مؤتمرا صحفيا مع الشركة الألمانية صاحبة أولى الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ
الشركة الألمانية لمشروع "بنبان": اتخاذ خطوات كبيرة لتطوير الطاقة بمصر

الشركة الألمانية لمشروع "بنبان": اتخاذ خطوات كبيرة لتطوير الطاقة بمصر

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

عزت العلايلي: "كنت حاسس إني في الحرب وأنا بعمل الطريق إلى إيلات"

عزت العلايلي: "كنت حاسس إني في الحرب وأنا بعمل الطريق إلى إيلات"

زيادة مخصصات توصيل الغاز بالمنازل إلى 3.5 مليار جنيه

زيادة مخصصات توصيل الغاز بالمنازل إلى 3.5 مليار جنيه

الجمعية المصرية اللبنانية تنظم حفل أزياء لصالح "تحيا مصر"

الجمعية المصرية اللبنانية تنظم حفل أزياء لصالح "تحيا مصر"

شباب "المؤتمر": شهرة "صلاح" سيكون لها تأثير إيجابي على السياحة المصرية

شباب "المؤتمر": شهرة "صلاح" سيكون لها تأثير إيجابي على السياحة المصرية

بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

اختيارات الوطن

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

الأكثر قراءة

عاجل