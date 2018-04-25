جهاز مدينة العبور يحاول السيطرة على تجمعات مياه الأمطار الغزيرة

تساقطت الأمطار الغزيرة على مدينة العبور، فيما سمع المواطنون أصوات الرعد المدوية وشوهد البرق على مدار ساعة منذ قليل.

وشهدت المدينة وشوراعها ارتباكا ملحوظا نظرا لتجمع المياه في الطرقات بكميات كبيرة، واشتدت الكثافات والزحام في مدخل المدينة، حيث كونت المياه المتجمعة أسفل مطلع كبير بمحور المدينة الرئيسي بركة كبيرة أجبرت السيارات للوقوف بعض الوقت حتى وصول سيارات كسح المياه.

وقالت عائشة مرسي، مواطنة بالمدينة، لـ"الوطن"، "ظللنا نسمع أصوات الرعد ونرى البرق كما سقطت الثلوج خارج المنزل"، مشيرة إلى أن جهاز المدينة يحاول محاصرة المياه ولكن الموقف أكبر من أي توقعات.

وتابعت، لقد امتلئت الطوابق الأرضية بالمنازل، فيما يحاول جهاز المدينة من خلال سياراته فتح الطرق الرئيسية.