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الوطن

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار غدا

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار غدا

أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم أجمع وليس مصر فقط، موضحًا أن درجات الحرارة المرتفعة في الأيام الماضية كانت درجة حرارة الأرض 30 درجة مئوية، ومع وجود كتل باردة جدًا في بعض طبقات الجو العليا أدى إلى سقوط تلك السيول.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي تامر أمين، أن درجات الحرارة ستعود لطبيعتها يوم الجمعة المقبل، ولكن غدًا ستكون الأمطار ولكن ليست بنفس العنف.

وتابع: "أيوة فيه أمطار بكرة، بس مش هتكون بنفس العنف، الأمطار بكرة مش هتبقى عنيفة، وإن شاء الله يوم الجمعة هيبقى الجو بديع".

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