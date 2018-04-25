تسجيل الدخول

الوطن

كوريا الجنوبية ترفع أعلام إعادة التوحيد الوطني "تحفيزا" لنجاح القمة

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
كوريا الجنوبية ترفع أعلام إعادة التوحيد الوطني "تحفيزا" لنجاح القمة

صورة أرشيفية

رفع مسؤولو الحكومات المحلية والمنظمات المدنية أعلام إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية في أجزاء كثيرة من كوريا الجنوبية، معربين عن تمنياتهم بنجاح قمة الجمعة المقبلة بين قادة البلدين.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قام فرع محلي للجنة "ساوث سايد" لتنفيذ إعلان 15 يونيو المقبل المشترك برفع الأعلام على طول الطريق في مدينة باجو الحدودية شمال سيئول، يوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورفعت الأعلام، التي تحمل صورة خريطة زرقاء لشبه الجزيرة الكورية على خلفية بيضاء وترمز إلى رغبة الكوريين في المصالحة وإعادة التوحيد، ممتدة بطول 3 كيلومترات من جسر تونجيل إلى قرية الهدنة في بانمونغوم.

جاء رفع الأعلام قبل يومين من اجتماع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية بانمونغوم.

ومن المقرر أن يعقب القمة قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الأولى من نوعها في آخر شهر مايو أو أوائل شهر يونيو.

جدير بالذكر أنه وقبل انعقاد أول قمة بين الكوريتين قبل أكثر من عقد، تم رفع أعلام شبه الجزيرة الكورية الموحدة في جميع أنحاء البلاد.

إلى ذلك، قال رئيس فرع اللجنة في إقليم كانغوون، لي سون كيونغ "أتمنى أن أرى قادة الكوريتين يتخذون قرارا محددا وأن يوفروا نقطة تحول تاريخية"، وأضاف "آمل أن تؤدي القمة إلى تبادلات وتعاون سريعين بين الكوريتين، وفي النهاية إعادة توحيدهما ".

أخبار متعلقة

قبل انعقاد القمة التاريخية.. تاريخ النزاع بين كوريا الشمالية والجنوبية

قبل انعقاد القمة التاريخية.. تاريخ النزاع بين كوريا الشمالية والجنوبية
ترامب يشيد بزعيم كوريا الشمالية: كان "منفتحا جدا"

ترامب يشيد بزعيم كوريا الشمالية: كان "منفتحا جدا"
من جديد.. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا: "اتهاماتكم سخيفة"

من جديد.. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا: "اتهاماتكم سخيفة"
كوريا الجنوبية توقف بث رسائلها الدعائية على الحدود قبل القمة مع الشمال

كوريا الجنوبية توقف بث رسائلها الدعائية على الحدود قبل القمة مع الشمال
ترامب يدعو كوريا الشمالية إلى التخلص من أسلحتها النووية

ترامب يدعو كوريا الشمالية إلى التخلص من أسلحتها النووية

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

"السكة الحديد": لا أعطال بالقطارات والرحلات منتظمة

"السكة الحديد": لا أعطال بالقطارات والرحلات منتظمة

الجيش النيجيري يريد تحويل معقل "بوكو حرام" إلى موقع سياحي

الجيش النيجيري يريد تحويل معقل "بوكو حرام" إلى موقع سياحي

إيران: إرسال جيوش عربية إلى سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا

إيران: إرسال جيوش عربية إلى سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا

"تاس": اجتماع ثلاثي للدول الضامنة لسوريا في موسكو السبت المقبل

"تاس": اجتماع ثلاثي للدول الضامنة لسوريا في موسكو السبت المقبل

وسائل إعلام إسرائيلية: الرئيس التشيكي يعلن نية بلاده نقل سفارتها للقدس

وسائل إعلام إسرائيلية: الرئيس التشيكي يعلن نية بلاده نقل سفارتها للقدس

اختيارات الوطن

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

الأكثر قراءة

عاجل