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الوطن

من جديد.. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا: "اتهاماتكم سخيفة"

منذ 2 دقيقة
كتب: شريف سليمان
من جديد.. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا: "اتهاماتكم سخيفة"

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

أدانت كوريا الشمالية، انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حقوق الإنسان بالبلاد، واصفةً إياها بـ"السخيفة".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العالم في 2017 كوريا الشمالية، بسلسلة من الانتهاكات، مؤكدة على أنها جرت بموافقة الحكومة.

وتحدث التقرير عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء وعمليات تعذيب، وقمع المنشقين وعمليات الخطف في الخارج، ووصف هذه الممارسات بأنها "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

بدورها ردت بيونج يانج، مساء الثلاثاء، ووصفت الولايات المتحدة بأنها "بؤرة" لانتهاكات حقوق الإنسان، وبلد تبدو ثقافة الأسلحة النارية فيه "أشبه بسرطان".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن واشنطن نصبت نفسها "قاضيا لحقوق الإنسان"، وأضافت "أنه أمر سخيف فعلا ويشبه قصة لص يطلب اعتقال لص آخر".

وقالت الوكالة الرسمية في البلاد، إن الهدف الحقيقي لأمريكا هو تفكيك البلاد التي لا تطيعها وخلق ذرائع لضغوط واعتداءات سياسية وعسكرية واقتصادية.

ويأتي رد الفعل هذا قبل أيام من قمة تاريخية ستعقد الجمعة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي اين والزعيم الكوري الشمالي وتشكل تمهيدا للقاء بين كيم وترامب، بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية.

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