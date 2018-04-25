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الوطن

الجيش النيجيري يريد تحويل معقل "بوكو حرام" إلى موقع سياحي

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش النيجيري يريد تحويل معقل "بوكو حرام" إلى موقع سياحي

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات النيجيرية أن جيش البلاد يعتزم تحويل غابة "سامبيسا" شمال شرقي البلاد، والتي ينشط فيها تنظيم "بوكو حرام" المتشدد إلى موقع سياحي.

وذكر بشير أحمد، المساعد الإعلامي لرئيس نيجيريا محمدو بوخاري في حسابه على موقع "تويتر" أن "الجيش النيجيري سيتعاون مع إدارة الحدائق الوطنية وحكومة ولاية بورنو من أجل تحويل غابة "سامبيسا" إلى موقع سياحي لجذب السياح إلى البلاد".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس الأركان النيجيري الجنرال توكور بوراتاي،  حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وكان رئيس نيجيريا ورئيس الأركان قد أعلنا أكثر من مرة عن دحر "بوكو حرام"، لكن التنظيم لا يزال ينشط في المناطق الشمالية للبلاد، حيث تم اختطاف أكثر من 100 فتاة من تلميذات إحدى المدارس بمدينة دابتشي في شهر فبراير الماضي.

وينشط "بوكو حرام" بشمال نيجيريا منذ عام 2009. وأسفرت هجماته عن مقتل ما لا يقل عن 34 ألف شخص.

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