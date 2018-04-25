رئيس الرقابة الإدارية يستمع لشهادات أهالي التجمع حول أزمة الأمطار

كشف مصدر لـ"الوطن" تفاصيل تفقد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية طريق شارع الـ90 بالقاهرة الجديدة، بعد غرقه بالأمطار منذ مساء الثلاثاء.

واستعلم رئيس الرقابة عن مواقع بلاعات شفط مياه الامطار، ومدي جاهزيتها للتعامل مع أى كثافات في المياه، حتى لا تعيق حركة السيارات.

واستمع "عرفان" على هامش جولته مساء اليوم بشوارع التجمع الخامس، لشهادات عدد من الأهالي حول ما تعرضت له المنطقة منذ مساء الثلاثاء، بعد سقوط الأمطار بشكل غزير، وعدم الاستجابة السريعة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الموقف والدفع بسيارات الشفط لإنقاذ السيارات العالقة في المياه.