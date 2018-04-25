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الوطن

مدير "التعليم الخاص": التحقيق مع إدارة مدرسة نظمت رحلة دون موافقات

منذ 51 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن
مدير "التعليم الخاص": التحقيق مع إدارة مدرسة نظمت رحلة دون موافقات

وزارة التربية والتعليم

كلفت عبير إبراهيم، مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، لجنة قانونية للتحقيق فيما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام إحدى المدارس الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة بتنظيم رحلات دون الحصول على موافقات أمنية للتنسيق والتأمين مما عرض حياة عدد من الطلاب للخطر.

وذكرت مدير عام إدارة التعليم الخاص، أنه تم إرسال تعميم ينبه جميع المديريات التعليمية بضرورة إخطار الإدارات التعليمية جميع المدارس الخاصة أو الدولية بعدم مباشرة أى نشاط متعلق بالرحلات الدراسية أو ما يناظرها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المختصة وفقا للتعليمات المنظمة.

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