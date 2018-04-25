"الوزراء" يوجه باستمرار غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة أزمة الطقس

وجَّه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية إلى الدرجة القصوى، واستنفار جميع المرافق والأجهزة الخدمية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة على مدار الساعة لمتابعة تطورات وتداعيات سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد وسرعة الاستجابة، خاصة بالمحافظات الأكثر تأثرا بسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأصدر مجلس الوزراء البيان رقم 3 لتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه طبقا لمراجعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، فإنه من المتوقع استمرار موجة الطقس السيئ في عدد من المحافظات واحتمالات حدوث سيول بها (جنوب سيناء – شمال سيناء - السويس – البحر الأحمر)، وهطول الأمطار على السواحل الشمالية (بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والشرقية.

وتهيب الأجهزة المعنية بالمواطنين بتوخي الحذر نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في المحافظات المذكورة نتيجة احتمالات حدوث سيول خاصة على الطرق السريعة (طابا- نويبع، الزعفرانة – العين السخنة).

وقد تم تخصيص الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بتداعيات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

واضاف البيان أنه يُنصح بال.متابعة المستمر لأحوال الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومراقبة حالة الجو قبل استخدام الطرق - خاصة الطرق السريعة - والحرص دائما عند قيادة السيارة واتباع كافة إجراءات الأمان والسلامة.

وأهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ المختلفة والتي تشمل (الإطفاء 180 – الإسعاف 123 - خدمة الطوارئ على الطرق السريعة 01221110000).