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الوطن

عمال السكة الحديد يرفعون تراكمات المياه بالمحطات

منذ 20 دقيقة
كتب: عمر نور الدين
عمال السكة الحديد يرفعون تراكمات المياه بالمحطات

عمال السكك الحديدية يرفعون تراكمات المياهة بمحطة مصر

قال اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، إن هناك متابعات دورية للحالة بالمحطات في محافظة القاهرة بمحطة مصر، وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن العاملين يقدمون مجهودات متميزة في رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الكثيفة من الأرصفة والصالة والأنفاق والوضع مستقر الآن.

وأضاف "حتاتة" أن العاملين بذلوا مجهودات في أعمال الأمن والنظافة بمحطة بنها أيضا، مؤكدًا أن حالة الطقس مستقرة بمحطات الجمهورية، كما أن أعمال الأمن والنظافة منتظمة وطبيعية.

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