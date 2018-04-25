مجدي ملك: تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب لم يزد عن مجرد فكرة

قال النائب مجدي ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما يعلمه جيدا أن التفكير في تحويل "ائتلاف دعم مصر" إلى حزب، مجرد فكرة، ظهرت بعد ما أثير حول التفكير في اندماج بعض الأحزاب، ومعهم جمعية" من أجل مصر"، حيث إن ما يزيد عن 50% من أعضاء ائتلاف "دعم مصر" هم أعضاء في جمعية "من أجل مصر"، لافتا إلى أن إنشاء حزب جديد يحتاج دراسة، فتكوين الأحزاب ليس أمر يسير، فلابد عند التفكير في إنشاء حزب، أن يعد جيد له بحيث يكون قادرا علي التفاعل مع المجتمع، والشارع المصري، ويستطيع إيجاد كوادر له في كافة المحافظات.

وأضاف" ملك" لـ"الوطن"، أن مصر لا تحتمل وجود أحزاب ضعيفة كما هو الحال الأن، لافتا إلى أن حزب المصريين الأحرار، لن يندمج في أي حزب أو تكتل سياسي أخر، فالمصريين الأحرار، أكبر كتلة برلمانية حزبية، وقائم بذاته، فهناك أحزاب قوية، لن تندمج في اي كتل سياسية، كالوفد والمصريين الأحرار، وإنما ترحب باندماج أحزاب وكيانات صغيرة لها، حسب وصفه.