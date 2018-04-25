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الوطن

وزير الدفاع الباكستاني يحذر من تنامي تنظيم "داعش" في أفغانستان

أمس PM 11:42
كتب: وكالات
وزير الدفاع الباكستاني يحذر من تنامي تنظيم "داعش" في أفغانستان

داعش

حذر وزير الدفاع الباكستاني خرم دستجير خان من تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الخامس عشر لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" الذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، أن تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان يهدد أمن أفغانستان وأمن جميع دول المنطقة، مضيفاً "أن الإرهاب المنظم الذي يهدد أمن المنطقة بحاجة إلى تظافر الجهود الإقليمية للقضاء على هذا الخطر، والعمل على تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على إنتاج وتجارة المخدرات والتهريب، فضلاً عن حصولها على الدعم من أطراف معادية لأمن المنطقة".

وأضاف أن باكستان تمثل جبهة أمامية في الحرب على الإرهاب، فقد ضحت باكستان بأرواح الآلاف من مواطنها، وواجهت خسائر اقتصادية وصلت إلى 120 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

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