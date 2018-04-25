الجزائر تشارك في المؤتمر الوزاري حول مكافحة تمويل الإرهاب بباريس

يرأس وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، وفد بلاده إلى المؤتمر الوزاري حول مكافحة الإرهاب بعنوان "لا أموال للإرهاب"، الذي سيعقد يوم غد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم، أن الوزير مساهل سيعرض أمام المؤتمر تجربة بلاده في هذا المجال وتوصيات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا الذي عقده الاتحاد الأفريقي في الجزائر بداية الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى بحث الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تجفيف منابع تمويل الآفة.