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الوطن

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

محمية وادي دجلة

كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدينة بالقاهرة، تفاصيل إنقاذ طلاب انقطع عليهم الطريق في العودة من رحلة لوادي دجلة، موضحًا أن عودتهم كانت مستحيلة بسبب بعدهم تمامًا عن الطريق الرئيسي نتيجة السيول.

وأضاف "عبدالظاهر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أنه فور ورود بلاغ إلى الحماية المدينة بوجود طلاب محتجزين داخل محمية بوادي دجلة تم توجيه عربات لإنقاذهم.

وأشار إلى أن الطلاب كانوا على مسافة طويلة داخل الجبل، وتم التوصل إلى المكان وإنقاذهم.

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