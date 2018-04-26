"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار ترجع للتقلبات الحادة والسريعة لفصل الربيع وعدم بدء فصل الصيف حتى الآن، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي شهدتها البلاد خلال الـ72 ساعة الماضية مستمرة اليوم الخميس وسيتم التحسن التدريجي غدًا الجمعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الأمطار ستستمر بشكل غزير اليوم على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الشرقية، ودمياط وبورسعيد ومدن القناة.

وأشار إلى أن منطقة وسط وجنوب سيناء سيتعرضان لسيول شديدة، بجانب أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.