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الوطن

"شكاوى الوزراء": الحكومة فتحت كل قنوات الاتصال لتخطي أزمة السيول

اليوم AM 04:25
كتب: خالد الأسمر
"شكاوى الوزراء": الحكومة فتحت كل قنوات الاتصال لتخطي أزمة السيول

مجلس الوزراء

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بأزمة الأمطار والسيول التي عمت في أماكن متفرقة من محافظات مصر.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنه حتى يتم عبور تلك الأزمة فلابد من تكاتف كافة الجهود، لافتا إلى أنه يتم الربط حاليا مع غرفة العمليات الرئيسية المفعلة بمركز دعم القرار بمجلس الوزراء بالإضافة إلى غرف العمليات مع كل المحافظات للعمل على خدمة المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن مصر في مرحلة إعادة بناء الدولة وأن هناك مساعي لتسخير كافة الجهود لخدمة المواطنين.

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