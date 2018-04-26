"صحة البرلمان": هناك مؤيد ومعارض لقانون زراعة الأعضاء

قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مشكلة في قانوني زراعة الأعضاء والتجارب الإكلينيكية وهي الثقافة.

وأضاف مرشد، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "دي إم سي" أنه منذ قديم الزمان وكانت التجارب الخاصة بزراعة الأعضاء أو نقلها بجسد الإنسان كانت عبارة عن مجرد تجارب دون تقنين لذلك.

وأشار إلى أن هناك اتجاهين حول إصدار القانون أحدهما المعارض للقانون على اعتبار أنه لا يصح المساس بجسد الإنسان وكرامته وحقوقه في جسده والاتجاه الآخر يؤيد القانون على اعتبار أن الرفض يعني إلغاء البحث العلمي وعدم الوصول إلى نتائج علمية.