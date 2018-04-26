"الوزراء" عن "أزمة الأمطار": ما حدث في منطقة التجمع الخامس "استثنائي"

علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على امتلاء الشوارع بمياه الأمطار ما أثر بالسلب على حركة السير في الكثير من محافظات الجمهورية، قائلًا إن مياه الأمطار أوقفت عمل بعض المحولات الكهربائية، التي تُشغل محطات رفع المياه، ما أدى إلى تكدس المياه في منطقة التجمع الخامس.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التليفزيون المصري: "ما حدث في التجمع الخامس كان استثنائيًا".

وتابع: "المحطات الموجودة، بعضها قديم، وبعضها في حاجة إلى تطوير وتغيير، وهذا موجود في خطة الدولة لتطوير البنية التحتية".