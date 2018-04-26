عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

انتقد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، صحيفة النادي الأهلي، بسبب "مانشيت"، أعتبره مُسيئًا للحكم محمد الحنفي، الذي سيُحَكِم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري العام، اليوم.

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج "كورة كل يوم"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن اتحاد الكرة سيرسل خطابًا لمجلس إدارة النادي الأهلي لرفض ما جاء في صحيفة النادي.

وأضاف: "لا نهين أحدًا، كما لا نقبل الإهانة على أنفسنا، والمانشيت إهانة للكرة المصرية، وأرى أنه يجب اتخاذ موقف للرد عليه".