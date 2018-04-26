تسجيل الدخول

الوطن

عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

اليوم AM 05:52
كتب: شريف سليمان
عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

عصام عبدالفتاح

انتقد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، صحيفة النادي الأهلي، بسبب "مانشيت"، أعتبره مُسيئًا للحكم محمد الحنفي، الذي سيُحَكِم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري العام، اليوم. 

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج "كورة كل يوم"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن اتحاد الكرة سيرسل خطابًا لمجلس إدارة النادي الأهلي لرفض ما جاء في صحيفة النادي.

وأضاف: "لا نهين أحدًا، كما لا نقبل الإهانة على أنفسنا، والمانشيت إهانة للكرة المصرية، وأرى أنه يجب اتخاذ موقف للرد عليه". 

 

أخبار متعلقة

"اتحاد الكرة" يكشف حقيقة إذاعة كأس العالم على التليفزيون الأرضي

"اتحاد الكرة" يكشف حقيقة إذاعة كأس العالم على التليفزيون الأرضي
اتحاد الكرة يتهرب من عودة الجماهير للمدرجات فى كأس مصر

اتحاد الكرة يتهرب من عودة الجماهير للمدرجات فى كأس مصر
«بى إن سبورت» تبتز اتحاد الكرة لإذاعة مباريات الفراعنة بالمونديال على التليفزيون المصري

«بى إن سبورت» تبتز اتحاد الكرة لإذاعة مباريات الفراعنة بالمونديال على التليفزيون المصري
أمين: كوبر أبلغ أعضاء اتحاد الكرة بأنه لا غنى عن السعيد في المنتخب

أمين: كوبر أبلغ أعضاء اتحاد الكرة بأنه لا غنى عن السعيد في المنتخب
بالتفاصيل| "مصر للطيران" الناقل الرسمي لجميع أنشطة اتحاد الكرة

بالتفاصيل| "مصر للطيران" الناقل الرسمي لجميع أنشطة اتحاد الكرة
وفاة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق

وفاة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق
"الأعلى للإعلام" يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة.. غدا

"الأعلى للإعلام" يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة.. غدا

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة "أمطار التجمع"

بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة "أمطار التجمع"

"الوزراء" عن "أزمة الأمطار": ما حدث في منطقة التجمع الخامس "استثنائي"

"الوزراء" عن "أزمة الأمطار": ما حدث في منطقة التجمع الخامس "استثنائي"

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل