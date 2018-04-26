القافلة التعليمية تواصل أعمالها اليوم لطلاب الثانوية العامة بسيناء

تتواصل فعاليات القافلة الثانية من قوافل وزارة الشباب والرياضة التعليمية المجانية الطارئة لطلاب الثانوية العامة، بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتنظم القافلة تحت رعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التعليم القافلة، وتستمر لمدة 3 أيام حيث تنتهي غدا الجمعة، وتستضيفها المدرسة الصناعية ببئر العبد.