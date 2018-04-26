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الوطن

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد مجدي
رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 9 قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض لإقامة مشروعات في المحافظات.

وضمت القرارات تخصيص أرض بمركز الباجور في المنوفية لإقامة عمارات سكنية، وأرض بالمنيا في مركز بني مزار لإقامة مبني للإدارة التعليمية عليها، وأرض بمركز مغاغة بمحافظة المنيا لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأرض بمركز المنيا لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعداداي وازهري للفتيات.

وشملت القرارات تخصيص أرض بمركز جهينة في سوهاج لإقامة مدرسة مجتمعية عليها، وتخصيص أرض في سوهاج لضمها لمعهد أولاد سالم بحري الأزهري، وأرض بمركز المراغة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها.

وضمت القرارات أرضين بمركز سوهاج لإقامة بعض الأنشطة عليها، وأرض بالوادي الجديد لإقامة دار مناسبات ومكتب تحفيظ قرآن كريم عليها.

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