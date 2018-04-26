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الوطن

رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

رئيس الوزراء الإثيوبي- أبي أحمد-صورة أرشيفية

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في مكتبه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين. وخلال الاجتماع أجرى كل من رئيس الوزراء و المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناقشة عن القضايا المتعلقة بعملية حقوق الإنسان و إرساء الديمقراطية بالإضافة إلى الإصلاحات الجارية في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من الإصلاح هو ضمان منافع الشعب على نحو أفضل من خلال تعزيز حماية حقوق الإنسان فضلا عن تعزيز الثقافة و الممارسة الديمقراطية في البلاد، مضيفا "إن بناء نظام ديمقراطي وتحسين الثقافة الديمقراطية ليست خياراً بالنسبة لإثيوبيا بل إنها مسألة بقاء".

من جانبه، أثنى المفوض على التزام "أبي" بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في إثيوبيا. وأعرب المفوض عن سعادته بالمناقشة التي أجراها مع مختلف أعضاء المجتمع.كما اجتمع المفوض مع وزير الخارجية الدكتور ورقنه غبيو وناقش سبل توثيق التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما تطرق الجانبان التطورات الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد الدكتور أبي. وأكد الجانبان مجدداً استعدادهما للعمل معا عن كثب ، حيث وقعا مذكرة تفاهم لانشاء المكتب الإقليمي للمفوضية في إثيوبيا.

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