"كهرباء مصر العليا": واجهنا الطقس السيئ بفرق مدربة لإصلاح الأعطال

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على استقرار التغذية الكهربائية لكل المناطق التابعة للشركة، وعدم وجود انقطاعات في التيار بسبب سوء الأحوال الجوية للتحرك السريع لفرق الطوارىء المدربة لمواجهة وإصلاح الأعطال في أسرع وقت، في ظل ظروف الطقس السيء التي تمر بها البلاد.

وأشار شمعة لـ"الوطن"، إلى أن الشركة نفذت المستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، وهو ما أدى إلى تحسن كبير وطفرة في الخدمة التي تقدم للمشتركين.

وقال شمعة، إنه تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات بتدوير 210 محولات و103 أكشاك معدنية، و8 لوحات جهد متوسط، و98 جهد منخفض، لافتا الى أن نسبة التنفيذ لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بلغت 89.8 %.