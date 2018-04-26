اختبارات نفسية وطبية دورية على العاملين بالسكة الحديد لأول مرة

أكد المهندس محمد عامر، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة، تواصل العمل على تطوير وتحديث جميع منظومة السكة الحديد، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنه لأول مرة يخضع جميع العاملين بطوائف التشغيل بالهيئة إلى اختبارات طبية ونفسية، قبل استخراج رخصة العمل بالهيئة، مضيفا أنه سيتم تطبيق رخصة العمل بالهيئة مطلع يناير المقبل 2019.

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن نظام الرخصة الجديد ينص على خضوع العامل قبل التحاقه بالعمل لمجموعة من الاختبارات تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي سيلتحق بها في تشغيل القطارات سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار، أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة، مضيفا أن الرخصة ستكون سارية لمدة عامين فقط وسيتم تجديدها عقب خضوع العامل مرة آخرى للأختبارات الأولية، لافتا أنه لن يتم إستخراج الرخصة لأي عامل إلا في حال اجتياز الأختبار الطبي والنفسي.

وأفاد عامر، بأنه يمكن سحب الرخصة في حالة مخالفة العامل لتعليمات التشغيل أو اشتراطات التشغيل، مشيرا إلى أن كثرة حوادث القطارات يتسبب فيها العامل البشري بنسبة كبيرة، موضحا أن جميع قطارات الهيئة تقل نحو مليون و300 ألف راكب يوميا.