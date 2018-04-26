تسجيل الدخول

الوطن

اختبارات نفسية وطبية دورية على العاملين بالسكة الحديد لأول مرة

منذ 6 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
اختبارات نفسية وطبية دورية على العاملين بالسكة الحديد لأول مرة

أحد قطارات السكة الحديد صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد عامر، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة، تواصل العمل على تطوير وتحديث جميع منظومة السكة الحديد، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنه لأول مرة يخضع جميع العاملين بطوائف التشغيل بالهيئة إلى اختبارات طبية ونفسية، قبل استخراج رخصة العمل بالهيئة، مضيفا أنه سيتم تطبيق رخصة العمل بالهيئة مطلع يناير المقبل 2019.

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن نظام الرخصة الجديد ينص على خضوع العامل قبل التحاقه بالعمل لمجموعة من الاختبارات تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي سيلتحق بها في تشغيل القطارات سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار، أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة، مضيفا أن الرخصة ستكون سارية لمدة عامين فقط وسيتم تجديدها عقب خضوع العامل مرة آخرى للأختبارات الأولية، لافتا أنه لن يتم إستخراج الرخصة لأي عامل إلا في حال اجتياز الأختبار الطبي والنفسي.

وأفاد عامر، بأنه يمكن سحب الرخصة في حالة مخالفة العامل لتعليمات التشغيل أو اشتراطات التشغيل، مشيرا إلى أن كثرة حوادث القطارات يتسبب فيها العامل البشري بنسبة كبيرة، موضحا أن جميع قطارات الهيئة تقل نحو مليون و300 ألف راكب يوميا.

أخبار متعلقة

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتشغيل وتجهيز القطارات

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتشغيل وتجهيز القطارات
بالصور| رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد "ورش التبين" في جولة مفاجئة

بالصور| رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد "ورش التبين" في جولة مفاجئة
رئيس هيئة السكة الحديد يكافئ مراقب برج كفر رمادة أثناء جولة مفاجئة

رئيس هيئة السكة الحديد يكافئ مراقب برج كفر رمادة أثناء جولة مفاجئة
رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين

رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد أبراج الإشارات

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد أبراج الإشارات

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

ارتفاع أسعار الخضروات في "العبور".. والطماطم بـ4.5 جنيه

ارتفاع أسعار الخضروات في "العبور".. والطماطم بـ4.5 جنيه

قائد "شرق القناة" يمنح لقب "فدائي" لأفراد مستشفى كفافي الميداني بسيناء

قائد "شرق القناة" يمنح لقب "فدائي" لأفراد مستشفى كفافي الميداني بسيناء

اليوم.. مؤتمر لنقابة العاملين بالأخشاب لبحث مشكلات "القومية للأسمنت"

اليوم.. مؤتمر لنقابة العاملين بالأخشاب لبحث مشكلات "القومية للأسمنت"

ثلثا الروس يدعمون بشار الأسد

ثلثا الروس يدعمون بشار الأسد

جثمان فادي البطش يصل مطار القاهرة في طريقه إلى غزة

جثمان فادي البطش يصل مطار القاهرة في طريقه إلى غزة

اختيارات الوطن

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

الأكثر قراءة

عاجل