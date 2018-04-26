تسجيل الدخول

الوطن

ليبرمان: إذا هاجمتنا إيران سنضرب طهران ومواقع إيرانية في سوريا

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
ليبرمان: إذا هاجمتنا إيران سنضرب طهران ومواقع إيرانية في سوريا

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي-أفيجدور ليبرمان-صورة أرشيفية

 أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أنه إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل "ستضرب طهران، وستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد إسرائيل في سوريا"، مهما كان الثمن.

وقال ليبرمان، في حديث لصحيفة "إيلاف" السعودية اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تهديدات إيران الأخيرة لدولة الاحتلال بالرد على استهداف مطار التيفور بسوريا: "إن هاجموا تل أبيب سنضرب طهران، وإن لم يسد الهدوء في تل أبيب وإسرائيل، فلن يسود في طهران. أعرف ما أقول، ولا أنصح أحدا بأن يجربنا، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واستبعد ليبرمان وقوع أي صدام مع موسكو بسبب ضرب مواقع إيرانية في سوريا، متوعدا الحكومة السورية برد "مؤلم" إذا تعرضت للطائرات الإسرائيلية: "إذا أطلق الأسد نيرانه باتجاه طائراتنا، فسنعرف كيف نوجه له الرد المؤلم وندمر مصادر نيرانه مهما كانت، ولن نستثنيه من ردنا".

وأضاف ليبرمان أن تل أبيب لا تريد الحرب مع أحد، لكنها لن تسمح بمنصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن.

واعتبر ليبرمان أن "النظام الإيراني يعيش آخر أيامه" وأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار إيران اقتصاديا بعد أن أنفقت في سوريا حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار، بالإضافة إلى إنفاقها ملياري دولار سنويا على حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي والمليشيات "الإرهابية" الأخرى، بحسب ليبرمان.

وعن العلاقات بالدول العربية، قال ليبرمان إن هناك حوارا مع دول عربية رفض تسميتها، "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وثمة تفاهم على نحو 75 في المئة من الأمور". وأقر ليبرمان بأن 25% المتبقية هي الأصعب، معتبرا أنه "مع القيادة الحديث سهل، ولكن الأمور معقدة بين الشعوب، لأن مشكلة العالم العربي أنه لا توجد فيه طبقة وسطى قوية تعني ثقافة وعلم ومعرفة وتطلع إلى الأفضل والسلام والعيش بهدوء".

ورفض التعليق على تصريح قائد الأركان الإسرائيلي الجنرال جادي إيزنكوت حول وجود تعاون أمني بين إسرائيل والدول العربية، مكتفيا بالقول إن هناك "تنسيق"، ودعا المسؤولين العرب "إلى الخروج للعلن وزيارة إسرائيل كما فعل أنور السادات". فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الوزير الإسرائيلي إلى ضرورة  أن يشمل الحل جميع الأطراف في المنطقة في صفقة واحدة، معتبرا أن هناك كثيرا من المشاكل في العالم العربي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية.

وقال: "يجب أن يكون الحل إقليميا عاما وليس على مراحل، وأن يتضمن ثلاث أمور أساسية: الحل مع الفلسطينيين واقامة دولة لهم، مع حل لمسألة عرب إسرائيل (يشمل) تبادل سكان وأراض، وسلام وتطبيع مع كل الدول العربية".وجدد ليبرمان رؤيته للدولة الفلسطينية على أن تكون منزوعة السلاح تماما، وأن تكون هناك سيادة أمنية إسرائيلية في غور الأردن والضفة الغربية.​

 

أخبار متعلقة

ليبرمان: إيران تستهدف تقويض استقرار الدول العربية وعلى رأسها السعودية

ليبرمان: إيران تستهدف تقويض استقرار الدول العربية وعلى رأسها السعودية
ليبرمان: "حزب الله" أنشأ مصانع أسلحة تحت الأرض بمعرفة إيران في لبنان

ليبرمان: "حزب الله" أنشأ مصانع أسلحة تحت الأرض بمعرفة إيران في لبنان
ليبرمان يدعو لإبقاء العقوبات على إيران

ليبرمان يدعو لإبقاء العقوبات على إيران
ليبرمان: إيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل

ليبرمان: إيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل
ليبرمان: إسرائيل ستتعامل مع إيران كما تعاملت مع العراق وسوريا

ليبرمان: إسرائيل ستتعامل مع إيران كما تعاملت مع العراق وسوريا

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

محافظ الإسماعيلية: المطب الشوكي بطريق محمد علي هدفه منع الحوادث والسير

محافظ الإسماعيلية: المطب الشوكي بطريق محمد علي هدفه منع الحوادث والسير

5 نصائح عليك اتباعها للقيادة تحت الأمطار

5 نصائح عليك اتباعها للقيادة تحت الأمطار

"التعليم": إحالة المدرس المتهم بجلد طالب في المنوفية للتحقيق

"التعليم": إحالة المدرس المتهم بجلد طالب في المنوفية للتحقيق

"التصديري للأثاث": ورشة عن إدارة المخاطر لتطوير شركتك بدمياط 8 مايو

"التصديري للأثاث": ورشة عن إدارة المخاطر لتطوير شركتك بدمياط 8 مايو

"نيويورك تايمز": أدلة تؤكد اغتيال الموساد الإسرائيلي لـ"البطش"

"نيويورك تايمز": أدلة تؤكد اغتيال الموساد الإسرائيلي لـ"البطش"

اختيارات الوطن

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الأكثر قراءة

عاجل