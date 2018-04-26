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الوطن

تمثال ميلانيا ترامب في متحف "مدام تيسو" بنيويورك

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
تمثال ميلانيا ترامب في متحف "مدام تيسو" بنيويورك

تمثال ترامب وميلانيا الشمعي

ظهر تمثال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، في متحف "مدام تيسو" في نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

نقلت محطة "NBC" الأمريكية بأن تمثال ميلانيا ترامب من الشمع قد انضم لقائمة التماثيل الموجودة في المتحف. 

وبحسب القناة، فإن السيدة الأولى تظهر بفستان أزرق اللون وهي واقفة إلى جانب زوجها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

والتقط المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبيسر، صورة مع تمثالي الرئيس الأمريكي وزوجته، وقال مازحا لقد التقطت الصورة قبل مغادرتي البيت الأبيض، وقد دهشت للتشابه الكبير بين الاثنين.

وأعلن مسؤولو المتحف بأن السيدة الأولى أعطت موافقتها على تنفيذ هذا التمثال والذي صنع من الشمع،  وجاء اسم التمثال تحت عبارة "أعطني ميلانيا أن تتكلم".

وسينشر على موقع المتحف تويتر بهاشتاج يحمل هذه العبارة في الفترة الممتدة من 26 أبريل وحتى 31 مايو.

يذكر بأمن متحف "مدام تيسو" هو أحد أشهر متاحف الشمع في العالم ومركزه الرئيسي لندن ويوجد لديه عدة فروع في العالم.

 

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