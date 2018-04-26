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الوطن

الاحتجاجات تتواصل في أرمينيا.. وموسكو تفرض نفسها وسيطا

منذ 8 دقيقة
كتب: أ ف ب
الاحتجاجات تتواصل في أرمينيا.. وموسكو تفرض نفسها وسيطا

صورة أرشيفية

تواصلت الاحتجاجات على الحكومة الخميس في أرمينيا، بدعوة من المعارض نيكول باشينيان الذي يطالب بـ "استسلام" الحزب الحاكم، فيما بدأت روسيا التي كانت حتى الآن تنأى بنفسها عن الأزمة، تفرض نفسها وسيطا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الحكومة الأرمنية، إن نائب رئيس الوزراء الأرمني أرمين غيوفوركيان توجه الخميس إلى موسكو لإجراء "مشاورات عمل" على أن يعود إلى أرمينيا مساء.

وزار وزير الخارجية الأرمني إدوارد نالبانديان موسكو، أيضا الخميس لإجراء مشاورات، كما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة "أنترفاكس" الروسية للأنباء.

ويأتي هذا الإعلان فيما تحادث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، هاتفيا مع نظيره الأرمني أرمين سركيسيان. وقد وجها دعوة إلى "جميع القوى السياسية (في أرمينيا) إلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية".

واستقبلت السفارة الروسية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة جنوب القوقاز، النائب والمعارض منذ فترة طويلة، نيكول باشينيان الذي حشد منذ 13 أبريل عشرات آلاف الأشخاص لتنظيم احتجاجات على رئيس الوزراء سيرج سركيسيان وحزبه الجمهوري في العاصمة يريفان، كما ذكر بيان للبعثة الدبلوماسية الروسية.

وأوضح البيان أن "الجانب الروسي دعا منظمي التظاهرات إلى حوار بناء مع السلطات الموجودة والقوى السياسية الأخرى"، مشددا على ضرورة "تسوية الوضع فقط في الإطار الدستوري ومصلحة جميع مواطني أرمينيا".

وحتى الان، بقيت روسيا التي تستوعب نحو ربع الصادرات الأرمنية وتستخدم قاعدة عسكرية في أرمينيا، على الحياد في الأزمة التي أدت الإثنين إلى استقالة رئيس الوزراء سيرج سركيسيان، بعد احد عشر يوما من الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها "قضية داخلية أرمينية".

من جهتهم، يستعد المتظاهرون الذين يحتجون على الحزب الحاكم، لأن يقطعوا الخميس الطرق والشوارع في يريفان بدعوة من باشينيان الذي ستطرح كتلة يليك المعارضة ترشيحه في الأيام المقبلة إلى منصب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرة كبيرة بعد الظهر في ساحة الجمهورية بوسط يريفان الذي جرت فيه الاحتجاجات ضد سركيسيان.

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