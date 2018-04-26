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الوطن

شومان: الأزهر لا يعارض الفن والإبداع لكنه يدعم الهادف منه فقط

منذ 7 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
شومان: الأزهر لا يعارض الفن والإبداع لكنه يدعم الهادف منه فقط

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الأزهر يرعى المواهب الفنية والإبداعية، نافيا اتخاذه موقفا معارضا للفن والإبداع، ومستشهدا بمشاركة جامعة الأزهر في مهرجان الإبداع السادس، وقدم به الطلبة والطالبات فنا راقيا بشهادة القائمين.

وأضاف شومان: "نتمنى أن يصحح البعض الفكرة الخاطئة عن الأزهر، وكونه مع الفن الهادف، وضد الفن الهابط الذي يتنافى مع قيمنا وأخلاقنا، فالأزهر يؤمن أن الفن الذي يعبر عن الترفيه هو طبيعة بشرية".

وأكد خلال كلمته في افتتاح مهرجان الأزهر "قصص الأول للفن والإبداع"، الذي عقد بقاعة مؤتمرات الأزهر اليوم، أن الفن إذا تبنى رسالة واضحة المعالم تلامس مشكلات المجتمع، سيكون ربما أكثر تأثيرا من الجهود الفكرية، وإيمانا منا بأهمية الفن والإبداع في إطار القيم والأخلاق والتراث والمبادئ والقيم، عقد هذا المؤتمر.

وقدم وكيل الأزهر، التحية إلى القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب في سيناء، مؤكدا أن العام المقبل سيكون الإرهاب من الماضي.

وأوضح أن مؤتمر الفن والإبداع يضم عروض إنشاد ديني ومسرحيات هادفة واهتمام بالطفل، بمشاركة وفود من 100 دولة يدرس طلابها بالأزهر.

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