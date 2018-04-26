محافظ القليوبية يتابع أعمال سحب تجمعات الأمطار

تابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء منذ الصباح الباكر أعمال رفع وسحب تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع والميادين الرئيسية في عدد من المراكز والمدن والقرى والتي تعرضت أمس لسقوط أمطار غزيرة تسببت في غلق الشوارع وتعطيل الحركة المرورية.

أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من سحب المياه المتراكمة وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال استخدام سيارات الكسح ومعدات مجالس المدن المخصصة لسحب مياه الأمطار المتراكمة مشددا على ضرورة المراجعة الدورية والمستمرة لبلاعات المطر للتأكد من عملها للتخلص من المياه المتراكمة لسرعة فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين بيسر وسهولة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير دوري على مدار اليوم بحجم ما تم من أعمال لإزالة آثار مياه الأمطار والانتهاء من تهيئة الشوارع أمام حركة المارة.

كما كلف المحافظ مديري الكهرباء، بالمتابعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من إزالة آثار مياه الأمطار وإنها تعمل بكفاءة وبطريقة آمنة وسليمة حفاظا على أرواح المواطنين.

كما اطمئن المحافظ على الحالة المرورية بشوارع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة مطالبا بتكثيف التواجد المروري والبحث عن طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية وتأمين عبور المواطنين.

يذكر أن المحافظ أمر برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لكافة المراكز والمدن والأحياء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ولرصد أي مشكلات طارئة قد تحدث والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأمر عشماوي بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف ، الحماية المدنية والري، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث الطارئة، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية بلاغات والتعامل معها فورا، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.