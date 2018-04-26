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الوطن

رئيس الوزراء يلتقي رئيس "قرقاش" الإماراتية لدعم العلاقات بمجال الموانئ

منذ 27 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يلتقي رئيس "قرقاش" الإماراتية لدعم العلاقات بمجال الموانئ

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدا يضم رئيس مؤسسة قرقاش الإماراتية والمدير المالي لشركة هاتشيسون بورتس، بحضور هشام عرفات وزير النقل، في إطار اتحاد شركات دولية بهدف بحث سبل دعم علاقات التعاون مع مصر في مجال الموانئ.

وأعرب الوفد عن تطلعه للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال تطوير وإدارة الموانئ، بما يسمح بإضافة إمكانات فنية جديدة تمثل إضافة لقدرات الموانئ على استقبال مختلف أنواع السفن وتعظيم قدراتها على المنافسة في ضوء وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال.

ورحب رئيس الوزراء بالوفد ومجموعة الشركات الممثلة وبالتعاون معهم في مجال إدارة وتطوير الموانئ، مشيرا إلى خطة الدولة الجاري تنفيذها لتطوير الموانئ المصرية المختلفة باعتبار ذلك عنصر مهم في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية وزيادة قدرة الموانئ المصرية على المنافسة، وتقديم خدمات أفضل لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع والتطوير المستمر لقدرات الدولة في هذا الإطار بما في ذلك الموانىء الجافة.

وأكد إسماعيل أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى الشركات الدولية الكبرى في مجال تطوير وإدارة الموانئ؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والعالم.

وخلال اللقاء جرى الاتفاق على دراسة إنشاء شركة مشتركة في مجال إدارة الموانئ، وكذلك الاستثمار في مجال الموانئ البحرية والبرية وإنشاء مناطق لوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار خطة تطوير الموانئ والخدمات المقدمة.

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