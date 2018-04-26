هشام سليم ينتهي من تصوير دوره في "اختفاء"

انتهى الفنان هشام سليم، أمس، من تصوير مشاهده المتبقية في مسلسله الجديد "اختفاء"، بمنطقة وسط البلد في القاهرة، حيث صور مشهد الحادثة التي يتعرض لها خلال أحداث المسلسل، بعدما انتهى من تصوير مشاهده الأخرى الخارجية على طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي.

"اختفاء" مسلسل تشويقي يجسد "سليم" فيه دور صحفي، يبحث عن حقيقة ما حول رجل أعمال مشهور، والتي تتسبب له في بعض المشاكل، التي تؤثر على حياته، بمشاركة الفنانة نيللي كريم، ونخبة أخرى من النجوم، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلى صعيد آخر، انتهى سليم من تصوير المشهد المشارك فيه، ضمن أحداث مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، حيث يحل ضيفًا شرفيًا، بمشاركة الفنانة يسرا، حيث يجسد دور شخص يقدم معلومات مغلوطة للفنانة يسرا ضمن سياق الأحداث، من تأليف عبدالله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي.

يذكر أن الفنان هشام سليم يشارك في ثلاثة أعمال درامية خلال موسم الدراما الرمضاني لعام 2018، وهم: "اختفاء"، و"طايع"، و"لدينا أقوال أخرى".