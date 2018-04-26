السيسي يصدر قانون تنظيم "المجلس القومي للمرأة"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

ووفقًا للقرار الجمهوري بإصدار القانون يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على: "يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولحين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة".