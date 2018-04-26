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الوطن

روان عليان تستعد لطرح "يا دوب الليل يليّل"

منذ 15 دقيقة
كتب: ضحى محمد
روان عليان تستعد لطرح "يا دوب الليل يليّل"

المطربة روان عليان

تستعد المطربة روان عليان لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا دوب الليل يليّل" على قناتها الرسمية على "يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، ومن المقررتسجيلها بعد أيام.

الأغنية كتب كلماتها تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر ياسر أنور، ولم تحسم روان حتى الآن إن كانت تصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب أم لا.

روان عليان مطربة مصرية فلسطينية شاركت في الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "آراب أيدول" عام 2016، واستقرت في القاهرة منذ عدة أشهر، قدمت فيهم الأغنية الوطنية "تاريخ وحاضر" بالاشتراك مع المطرب محمد حسن، وكلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبدالجابر، وإخراج بتول عرفة.

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