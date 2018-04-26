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الوطن

بعثة تجارية مصرية لسلوفاكيا وبولندا في مايو

منذ 4 دقيقة
كتب: أيمن صالح
بعثة تجارية مصرية لسلوفاكيا وبولندا في مايو

معتز رسلان

ينظم مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بعثة تجارية إلى سلوفاكيا وبولندا، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك ودفع حركة التجارة من خلال فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي، إن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وسفارتي مصر في براتسلافا ووارسو، وكذلك سفارتي سلوفاكيا وبولندا في مصر، موضحا أن البعثة تضم عددا من المستثمرين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات الكبرى في قطاعات السياحة والتعدين والأثاث والتطوير العقاري والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجيستي.

وأضاف رسلان، في بيان اليوم، أن أجندة البعثة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد بالبلدين، وكذلك منظمات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر والترويج للسلع والمنتجات المصرية، إضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المصانع والشركات بالبلدين لبحث فرص ابرام شراكات بين الجانبين.

وأوضح رسلان إجراء دراسة موسعة لأسواق سلوفاكيا وبولندا قبل تنظيم البعثة للوقوف على أهم السلع والخدمات التي تحتاجها، وفي المقابل أهم المنتجات التي تمتاز بها مثل الآلات الميكانيكية والكهربائية وتجهيزات الإضاءة ومنتجات المعادن، لتحقيق أقصى استفادة للجانبين، بما يخدم حركة التجارة والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية، شهدت في الفترة الأخيرة حراكا واسعا وزيارات مكثفة بين مسؤولي ورجال الأعمال البلدين، ورغبة شديدة في تعزيز العلاقات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين، وتأتي البعثة في إطار هذه الزيارات ومواصلة الحوار مع الجانب البولندي لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف ليسجل نحو مليار دولار في 2016 مقابل نصف مليار في 2015.

وأشار إلى أن التبادل التجاري مع سلوفاكيا لا يتناسب مع الامكانيات والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، حيث وصل إلى نحو 200 مليون دولار في 2016 لذلك يسعى المجلس من وراء الزيارة إلى بحث فرص زيادة التبادل التجاري، وفتح أسواق للمنتجات المصرية هناك، خاصة أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في الكيماويات والملابس والقطن والخضروات والفاكهة، فيما تتنوع واردت مصر منها بين الحديد الصلب ومكونات السيارات والورق والكرتون.

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