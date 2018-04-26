"سكوير ميديا" تطلق صفحة رسمية لـ"بالحجم العائلي" على"فيس بوك"

أطلقت سكوير ميديا، الشركة المنتجة لمسلسل "بالحجم العائلي"، صفحة رسمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك من أجل طرح كل ما يخص العمل عليها من صور وأخبار.

وكانت الشركة أعلنت خلال الأيام الماضية عن الإعلان الرسمي للعمل، والذي ظهر فيه النجم يحيي الفخراني بشكل كوميدي اجتماعي، حيث سيعرض العمل عبر قناة "dmc" في شهر رمضان 2018 المقبل.

مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة النجم يحيي الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، كارولين خليل، ركين سعد، أحمد مجدي، ومحمد مهران، وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل وإنتاج مني قطب وإبراهيم حمودة.