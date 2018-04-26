تسجيل الدخول

الوطن

ارتفاع نسبة جرائم الطعن في بريطانيا خلال العام الماضي

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع نسبة جرائم الطعن في بريطانيا خلال العام الماضي

الشرطة البريطانية

ارتفعت نسبة جرائم الطعن بالسكاكين في بريطانيا بما يصل إلى الربع، خلال 2017، وسط تحذيرات من أن خفض عمليات "التوقيف والتفتيش" يغذي العنف في الشوارع البريطانية.

وتشير أحدث الإحصاءات، التي أوردتها صحيفة التليجراف البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى أن الشرطة البريطانية سجلت وقوع ما يقرب من 40 ألف اعتداء بالسكاكين العام الماضي، بنسبة شهدت ارتفاعا بـ22% مقارنة ببها في 2016.

ووفقا للصحيفة، أدى تزايد هذه الجرائم، لاسيما في أرجاء العاصمة لندن، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة المتعلقة بسلطات التوقيف والتفتيش المثيرة للجدل الممنوحة للشرطة.

أخبار متعلقة
"تلجراف": الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال

"تلجراف": الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال
أحمد موسى: الشرطة البريطانية حمت الإخوان بلندن: "دول ولادهم"

أحمد موسى: الشرطة البريطانية حمت الإخوان بلندن: "دول ولادهم"
الشرطة البريطانية تفقد سجلات "جرائم جنسية" لنحو 500 شخص

الشرطة البريطانية تفقد سجلات "جرائم جنسية" لنحو 500 شخص
الشرطة البريطانية تقتحم طائرة بحرينية

الشرطة البريطانية تقتحم طائرة بحرينية
عاجل| الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه وسط لندن

عاجل| الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه وسط لندن
عاجل| الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا حول مركز للتسوق غربي لندن

عاجل| الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا حول مركز للتسوق غربي لندن
عاجل| الشرطة البريطانية تغلق محطات المترو المؤدية لمركز وستفيلد للتسوق

عاجل| الشرطة البريطانية تغلق محطات المترو المؤدية لمركز وستفيلد للتسوق
عاجل| الشرطة البريطانية تطوق "وايت سيتي" للتعامل مع السيارة المشبوهة

عاجل| الشرطة البريطانية تطوق "وايت سيتي" للتعامل مع السيارة المشبوهة
والد مريم: "الشرطة رفضت التصريح بوقفة بالشموع أمام السفارة البريطانية"

والد مريم: "الشرطة رفضت التصريح بوقفة بالشموع أمام السفارة البريطانية"
محامي أسرة ضحية الاعتداء بلندن: الشرطة البريطانية تتعامل بعنصرية

محامي أسرة ضحية الاعتداء بلندن: الشرطة البريطانية تتعامل بعنصرية

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

الإعدام شنقا لأب اغتصب ابنتيه تحت تهديد السلاح بالبحيرة

الإعدام شنقا لأب اغتصب ابنتيه تحت تهديد السلاح بالبحيرة

الأمم المتحدة تعلن فقدان 10 من عمال الإغاثة في جنوب السودان

الأمم المتحدة تعلن فقدان 10 من عمال الإغاثة في جنوب السودان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مقدسيين ويركب كاميرات مراقبة في سلوان بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مقدسيين ويركب كاميرات مراقبة في سلوان بالقدس

الكرملين: اتهام روسيا بمراقبة المهاجرين الروس في أمريكا "جنون"

الكرملين: اتهام روسيا بمراقبة المهاجرين الروس في أمريكا "جنون"

"سلمنا بالأمر الواقع".. 6 أسباب للصمت الزملكاوي قبل "القمة"

"سلمنا بالأمر الواقع".. 6 أسباب للصمت الزملكاوي قبل "القمة"

اختيارات الوطن

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الأكثر قراءة

عاجل