ارتفاع نسبة جرائم الطعن في بريطانيا خلال العام الماضي

ارتفعت نسبة جرائم الطعن بالسكاكين في بريطانيا بما يصل إلى الربع، خلال 2017، وسط تحذيرات من أن خفض عمليات "التوقيف والتفتيش" يغذي العنف في الشوارع البريطانية.

وتشير أحدث الإحصاءات، التي أوردتها صحيفة التليجراف البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى أن الشرطة البريطانية سجلت وقوع ما يقرب من 40 ألف اعتداء بالسكاكين العام الماضي، بنسبة شهدت ارتفاعا بـ22% مقارنة ببها في 2016.

ووفقا للصحيفة، أدى تزايد هذه الجرائم، لاسيما في أرجاء العاصمة لندن، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة المتعلقة بسلطات التوقيف والتفتيش المثيرة للجدل الممنوحة للشرطة.